Келли Убре объяснил, почему засмеялся, когда Дивинченцо повалил его на паркет

Игрок «Филадельфии Сиксерс» Келли Убре прокомментировал недавний инцидент с лёгким форвардом «Нью-Йорк Никс Донте Дивинченцо, случившийся в матче их команда в ходе регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Эпизод случился в заключительной четверти: во время борьбы с Убре под кольцом Дивинченцо оказался на паркете, после чего не совладал с эмоциями и сам повалил Келли на площадку. Тот в ответ начал лишь смеяться.

«В этой лиге у меня нет врагов. Всё это было просто забавно. Не знаю почему, но я просто смеялся, потому что не собирался ссориться. В конце концов, ещё увидимся во вторник, брат», — приводит слова Убре на своей странице в соцсетях журналистка Джина Мизелл.

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Напомним, матч между «Нью-Йорком» и «Филадельфией» закончился со счётом 73:79 в пользу «Сиксерс». 13 марта команды вновь сыграют друг с другом.