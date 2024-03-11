Владимир Гомельский объяснил, почему считает Джордана лучшим баскетболистом всех времён

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу Майкла Джордана. Гомельского попросили доказать, почему Майкл Джордан является лучшим баскетболистом всех времён. Владимир в ответ привёл ряд аргументов, а в заключении назвал Майкла идеальным игроком.

«Джордан имеет уникальную коллекцию титулов: два золота Олимпиад, шесть титулов НБА, чемпион среди студентов. У него лучшая статистика — самая высокая средняя результативность за игру в карьере. Джордан отлично играл и в атаке, и в защите. Он оказывал невероятное влияние на игру партнёров. Идеальный баскетболист», — написал Гомельский.

Ранее Гомельский выделил трёх игроков ЦСКА после победы команды в матче с «Локомотивом-Кубань».