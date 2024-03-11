Сын Гилберта Аренаса установил рекорд по очкам в финале школьного турнира

16-летний Элайджа Аренас, который является сыном знаменитого баскетболиста Гилберта Аренаса, выступавшего в Национальной баскетбольной ассоциации, набрал 44 очка в финале школьного турнира.

«Я очень благодарен. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации. Было приятно сознавать, что я сделал что-то (историческое). Жаль, что мы не смогли одержать победу», – приводит слова Элайджи Аренаса Daily News.

Аренас-младший выступает за школу Чатсворт в Калифорнии. Юный баскетболист установил рекорд штата по очкам в финале. При этом команда Аренаса проиграла школе Монтерей со счётом 66:74.

Напомним, Элайджа Аренас, которому скоро исполнится 17 лет, является лучшим атакующим защитником драфта-2026 в рейтинге от ESPN. Он набирает в среднем 34,3 очка, 7,6 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата и 1,2 блок-шота за старшую школу Чатсворт, Калифорния.