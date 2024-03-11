Этторе Мессина назвал игрока «Виртуса», которого команда должна задействовать чаще

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина дал комментарий по поводу игры защитника «Виртуса» Марко Белинелли во время недавнего матча их команд в рамках чемпионата Италии.

«Я большой поклонник Марка. Было бы полезно, если бы они использовали его ещё больше», — приводит слова Мессины Sportando.

В матче между «Виртусом» и «Миланом» Белинелли провёл на площадке 18 минут и за это время набрал 17 очков, реализовав пять трёхочковых бросков из семи, совершил два подбора и отдал одну результативную передачу. Сама встреча закончилась со счётом 84:75 в пользу «Виртуса».

Евролига. «Олимпиакос» — «Виртус Болонья»:

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Ранее сообщалось, что защитник «Милана» Билли Бэрон выбыл до конца сезона.