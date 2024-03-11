На статуе Коби Брайанта у арены «Лейкерс» допущены три ошибки

На статуе прославленного баскетболиста Коби Брайанта, расположенной у арены «Лос-Анджелес Лейкерс» «Крипто.ком», имеется ряд ошибок. На них указал один из журналистов, побывавших на месте, где находится скульптура.

Помимо прочего, в качестве достижений Коби на скульптуре отмечен его матч 2006 года с «Торонто Рэпторс», в котором он набрал 81 очко. В графе игроков «Торонто» одна фамилия была указана с ошибкой: Хосе Кальдерон отмечен как Хосе Кальдерсон, а имя Вона Уэйфера из «Лейкерс» выгравировано как «Фом Вейвер».

Кроме того, термин DNP – Coach's Decision [не играл – решение тренера] также написан с ошибкой. В одном случае в слове Decision вместе «s» указана «c».

Фото: Из личного архива журналиста André „Dré“ Voigt

Фото: Из личного архива журналиста André „Dré“ Voigt

Ранее Шакил О'Нил заявил, что считает их дуэт с Брайантом сильнейшим в истории НБА.