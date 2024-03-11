Центровой «Астаны» Ройс Хэмм ответил на вопрос, почему у него не получилось в «Зените»

Американский баскетболист «Астаны» Ройс Хэмм поделился мнением о своём периоде карьеры в петербургском «Зените».

«Мне нравилось в «Зените» в прошлом году, была отличная команда с отличным тренером. К сожалению, они нуждались в других опциях, что привело меня в «Астану». Почему не получилось в «Зените»? Я только начинал профессиональную карьеру, разбирался со всем, пытался сделать всё возможное, чтобы помочь команде победить, но, к сожалению, мы потерпели неудачу. Хави Паскуаль — великий тренер с большим количеством знаний, мне нравилось работать и играть под его руководством», — сказал Хэмм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В прошлом сезоне составе сине-бело-голубых он провёл 12 матчей, в которых набирал менее шести очков и четырёх подборов в среднем за игру. В этом же чемпионате Хэмм раскрылся и стал одним из лидеров «Астаны», а его яркая и эффективная игра была награждена вызовом на Матч всех звёзд лиги. В 30 матчах из 32 он выходил в стартовом составе, в которых набирал 16,7 очка и 8,2 подбора в среднем за встречу.