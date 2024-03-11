Американский баскетболист «Астаны» Хэмм рассказал, какие у него были предложения летом

Центровой «Астаны» Ройс Хэмм ответил на вопрос, от клубов из каких стран у него были предложения в минувшем межсезонье.

«У меня были другие предложения в Греции и Турции, но, если честно, возвращение в Единую лигу ВТБ стало для меня более комфортным вариантом, потому что эта лига была мне уже знакома, плюс я чувствовал, что ещё не показал этому турниру лучшую версию Ройса Хэмма. Поэтому для меня было важно достичь успеха здесь, в «Астане».

«Астана» сильно изменилась за последний год, мы выиграли много матчей, но это не главная задача для нас, ведь мы хотим побороться за место в плей-офф. Мне нравилось работать с Олегом Киселёвым, он каждый день усердно работал над нами, подталкивал нас к тому, чтобы претендовать на плей-офф, чтобы стать лучшей версией себя и чтобы «Астана» достигла успеха», — сказал Хэмм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В прошлом сезоне американец выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит».