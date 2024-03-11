«Он был арендован, чтобы добавить им величия». Аренас — о выступлении Леброна за «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас прокомментировал выступление Леброна Джеймса за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн был просто арендован, чтобы добавить величия «‎Лейкерс». С этим фактом ему просто придётся смириться. Время, которое он провёл в пурпурно-золотой майке, стало важной главой в его карьере. Но наследие было создано не здесь. В послужном списке Леброна Джеймса для «‎Лейкерс» нет памятника», — приводит слова Аренаса портал USA TODAY.

Напомним, Леброн Джеймс перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2018 году. Ранее Джеймс играл за команду «Кливленд Кавальерс», но решил досрочно разорвать контракт и перейти к «озёрникам». В составе «Лейкерс» Леброн в последний раз смог стать чемпионом НБА в 2020 году.