Пол Пирс рассказал подробности восстановления после того, как его чуть не убили в клубе

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал детали своего восстановления после инцидента, который произошёл с ним 25 сентября 2000 года в ночном клубе. Тогда Пирс в результате драки получил 11 ножевых ранений.

«Честно говоря, даже не понимаю, как я ещё жив. Я искренне верю в бога. Он знает, когда приходит твоё время, и это было не моё время… Я рассказал об инциденте и о том, как был в клубе, как меня ударили ножом несколько человек и тремя разными ножами, и что ж, люди не знают, что я играл, потому что я играл через боль.

Пребывание на корте было единственным, что давало мне покой. Поскольку я был травмирован, то мне сказали оставаться дома, и тогда мне было страшно. Я не мог спать. Мне пришлось надеть что-то вроде бронежилета. Вот чего люди не знают: мне приходилось носить бронежилет под униформой.

Итак, я не подчинялся указаниям врача, я тренировался раньше, чем должен был. Я носил этот жилет и просто играл в нём, пока не вылечился полностью. С этими травмами мне пришлось играть до конца сезона», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.

Согласно официальной версии Пирс поссорился с братом девушки, с которой он разговаривал в клубе той ночью. В итоге ему нанесли несколько ударов ножом в шею, грудь и спину, а также разбили бутылку о его голову.