37 очков Кевина Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 117:111.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Кевин Дюрант, который записал в свой актив 37 очков, восемь подборов и шесть передач. Отметим также выступление защитника Девина Букера. Он набрал 27 очков, сделал шесть подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, который набрал 30 очков, сделал два подбора и пять передач. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Финикс» проведёт матч с «Бостоном».