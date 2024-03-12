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«Кливленд Кавальерс» — «Финикс Санз» 111:117, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 12 марта

37 очков Кевина Дюранта помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой гостей со счётом 117:111.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
111 : 117
Финикс Санз
Финикс
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 30, ЛеВерт - 17, Аллен - 15, Портер - 13, Окоро - 13, Джонс - 9, Ньянг - 8, Меррилл - 3, Мобли - 3, Нэнс, Бейтс
Финикс Санз: Дюрант - 37, Букер - 27, Бил - 24, Аллен - 14, Нуркич - 9, Ойбанкс - 4, Родди - 2, Бол, Уэйнрайт, О'Нил, Янг

Лучшей результативностью в составе победителей отметился форвард Кевин Дюрант, который записал в свой актив 37 очков, восемь подборов и шесть передач. Отметим также выступление защитника Девина Букера. Он набрал 27 очков, сделал шесть подборов и семь передач.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд, который набрал 30 очков, сделал два подбора и пять передач. В следующей игре «Кливленд» встретится с «Нью-Орлеаном», а «Финикс» проведёт матч с «Бостоном».

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