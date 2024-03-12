Лука Дончич продлил свою серию по трипл-даблам в НБА

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:92.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 27 очков (9 из 23 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), 14 результативных передач, 12 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «+34».

Таким образом, 25-летний баскетболист продлил свою серию по трипл-даблам до семи матчей подряд. В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 34,7 очка, 9,8 результативной передачи и девять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 38.