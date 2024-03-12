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Лука Дончич продлил свою серию по трипл-даблам в НБА

Лука Дончич продлил свою серию по трипл-даблам в НБА
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 127:92.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Битим - 17, Вучевич - 13, Дерозан - 13, Уайт - 12, Филлипс - 11, Досунму - 9, Драммонд - 4, Карузо - 4, Терри - 4, Картер - 3, Тэйлор - 2, Крэйг
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Лайвли - 22, Гэффорд - 20, Ирвинг - 14, Харди - 11, Джонс - 8, Вашингтон - 7, Грин - 5, Хардуэй-младший - 4, Лоусон - 3, Экзам - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 27 очков (9 из 23 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), 14 результативных передач, 12 подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «+34».

Таким образом, 25-летний баскетболист продлил свою серию по трипл-даблам до семи матчей подряд. В нынешнем сезоне Дончич принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 34,7 очка, 9,8 результативной передачи и девять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 38.

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