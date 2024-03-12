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НБА назвала лучших игроков недели

НБА назвала лучших игроков недели
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала имена лучших игроков по итогам прошедшей недели. В Западной конференции лучшим стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, а в Восточной конференции лучшим признан лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На прошедшей неделе «Даллас» провёл три игры, две из которых завершились победой. Лука Дончич в этих матчах в среднем набирал 37,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 10,7 результативных передач.

«Чикаго» за прошедшую недели успел провести четыре матча (три победы и одно поражение). Демар Дерозан в среднем отмечался 29,8 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

После 63 матчей «Бостон Селтикс» лидирует в Восточной конференции с 49 победами и 14 поражениями. Лидером Запада является «Оклахома-Сити Тандер», выигравшая 45 игр из 64.

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