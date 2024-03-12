НБА назвала лучших игроков недели

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала имена лучших игроков по итогам прошедшей недели. В Западной конференции лучшим стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, а в Восточной конференции лучшим признан лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан.

На прошедшей неделе «Даллас» провёл три игры, две из которых завершились победой. Лука Дончич в этих матчах в среднем набирал 37,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 10,7 результативных передач.

«Чикаго» за прошедшую недели успел провести четыре матча (три победы и одно поражение). Демар Дерозан в среднем отмечался 29,8 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 6,3 передачи.

После 63 матчей «Бостон Селтикс» лидирует в Восточной конференции с 49 победами и 14 поражениями. Лидером Запада является «Оклахома-Сити Тандер», выигравшая 45 игр из 64.