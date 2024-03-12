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Никола Йокич стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Никола Йокич стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:119.

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Маррей - 26, Портер - 19, Гордон - 19, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Колдуэлл-Поуп - 3, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Гиллеспи, Хафф
Торонто Рэпторс: Барретт - 26, Олиник - 24, Дик - 17, Портер - 14, Браун - 13, Макдэниелс - 12, Агбаджи - 8, Нвора - 5, Фриман, Темпл, Рэмси

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 26 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 17 подборов, 12 результативных передач, шесть перехватов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+12».

Таким образом, 29-летний сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить подобную статистическую линейку. Отметим, что Никола Йокич в среднем за сезон набирает 26 очков, 12,2 подбора и 9,2 результативной передачи.

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