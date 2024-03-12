Никола Йокич стал автором уникальной статистической линейки в истории НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:119.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 35 очков (14 из 26 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 17 подборов, 12 результативных передач, шесть перехватов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+12».

Таким образом, 29-летний сербский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить подобную статистическую линейку. Отметим, что Никола Йокич в среднем за сезон набирает 26 очков, 12,2 подбора и 9,2 результативной передачи.