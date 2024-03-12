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Уралмаш — МБА. Прямая трансляция
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«Будем биться». Баскетболист МБА Хоменко — о матче с «Уралмашем» в Единой лиге

«Будем биться». Баскетболист МБА Хоменко — о матче с «Уралмашем» в Единой лиге
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Разыгрывающий московской МБА Александр Хоменко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с екатеринбургским «Уралмашем», которая пройдёт во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
12 марта 2024, вторник. 17:15 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт очень непростой матч, “Уралмаш” набрал отличный ход, одержал семь побед подряд, показывает классный баскетбол и по праву является лидером нашей группы. В Екатеринбурге хороший зал, болельщики гонят свою команду вперёд. Пока все три очные игры остались за уральцами, но при этом каждая решалась в концовке, а в прошлый раз здесь дело и вовсе дошло до овертайма, поэтому будем биться и постараемся взять реванш», — приводит слова Хоменко пресс-служба МБА.

Матч между «Уралмашем» и МБА пройдёт сегодня, 12 марта, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 17:15 мск. На данный момент «Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» второго этапа, а МБА, в свою очередь, расположилась на шестой строчке, отставая от клуба из Екатеринбурга на восемь очков.

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