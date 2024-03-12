В «Лейкерс» высказались по поводу ошибок, допущенных на статуе Коби Брайанта

В «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировали недавние сообщения об ошибках, допущенных на статуе прославленного игрока калифорнийской команды Коби Брайанта. Монумент расположен у арены «Крипто.ком».

«Мы знали об этом уже несколько недель и уже работаем над тем, чтобы всё исправить в ближайшее время», — приводит слова представителя «Лос-Анджелеса» The Athletic.

Напомним, на скульптуре отмечен матч Коби 2006 года с «Торонто Рэпторс», в котором он набрал 81 очко. В графе игроков «Торонто» одна фамилия была указана с ошибкой: Хосе Кальдерон отмечен как Хосе Кальдерсон, а имя Вона Уэйфера из «Лейкерс» выгравировано как «Фом Вейвер». Кроме того, термин DNP — Coach's Decision (не играл — решение тренера) также написан с ошибкой. В одном случае в слове Decision вместе «s» указана «c».