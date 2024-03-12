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Владимир Гомельский назвал просчёт главного тренера «Локо» в проигранном матче с ЦСКА

Владимир Гомельский назвал просчёт главного тренера «Локо» в проигранном матче с ЦСКА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Встреча закончилась в овертайме победой армейцев со счётом 96:82. У Гомельского поинтересовались, не допустил ли главный тренер краснодарцев Александр Секулич ошибку, когда не взял тайм-аут после двух подряд трёхочковых Никиты Курбанова.

«Мне кажется, что Секулич передержал на площадке Джейлена Бэрфорда. В концовке пара разыгрывающих на задней линии (Емченко + Щербенев) могла бы оказаться полезнее. А тайм-аут — нужно беречь на заключительную атаку в матче», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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