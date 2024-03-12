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Никола Йокич и Джамал Маррей установили рекорд для дуэтов в НБА

Никола Йокич и Джамал Маррей установили рекорд для дуэтов в НБА
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Разыгрывающий «Деневер Наггетс» Джамал Маррей и центровой команды Никола Йокич стали обладателями одного из рекордов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 с «Торонто Рэпторс» Йокич набрал 35 очков и отдал 12 результативных передач, а Маррей отметился 26 очками и 12 передачами. В свою очередь, дуэт оформил четвёртый матч в карьере, в котором каждый из баскетболистов набирал как минимум 25 очков и делал 10 передач.

«Денвер» обыграл «Торонто» со счётом 125:119. На данный момент клуб из Колорадо занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 45 победами при 20 поражениях в регулярном чемпионате НБА. Напомним, «Денвер» во главе с Йокичем и Марреем является действующим чемпионом НБА.

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