Кевин Дюрант может повторить достижение Леброна Джеймса в НБА

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант находится в шаге от того, чтобы сравняться со знаменитым баскетболистом Леброном Джеймсом по одному из показателей в Национальной баскетбольной ассоциации.

По данным StatMamba, Дюрант имеет в своём активе четыре игры подряд с как минимум с 35 набранными очками в возрасте 35 лет и больше. Леброн обладает серией из пяти матчей кряду, которую форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» установил в 2022 году.

В следующем матче «Финиксу» с Дюрантом во главе предстоит встреча в регулярном чемпионате НБА с лидером Восточной конференции «Бостон Селтикс». Матч запланирован на 15 марта и начнётся в 2:30 мск.

На данный момент «Финикс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 38 победами при 27 поражениях.