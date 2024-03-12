«Локомотив-Кубань» усилил состав американским легионером

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским разыгрывающим Патриком Миллером. Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды.

В нынешнем сезоне американец выступал за австралийский клуб «Кэрнс Тайпанс». В 25 матчах в команде из Квинсленда Миллер был лидером, набирая в среднем за матч 19,1 очка, отдавая 5,7 результативной передачи, делая 3,9 подбора и совершая 1,2 перехвата за 32 минуты на площадке.

Миллер является обладателем Кубка Европы ФИБА в составе израильского клуба «Ирони». В победном сезоне-2020/2021 он стал лучшим игроком турнира по результативности (15,6) и ассистам (6,0).

На протяжении двух сезонов Патрик выступал в G-Лиге. Помимо прочего, он имеет опыт выступления в Германии, Франции, Турции, Сербии и Литве.