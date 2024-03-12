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Секулич высказался о переходе в «Локомотив-Кубань» американца Патрика Миллера

Секулич высказался о переходе в «Локомотив-Кубань» американца Патрика Миллера
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу подписания контракта с американским разыгрывающим Патриком Миллером, который ранее выступал в чемпионате Австралии. Детали соглашения с легионером не раскрываются. Секулич отметил опыт американца и выразил уверенность, что он принесёт пользу команде.

«Мы давно искали на позицию разыгрывающего опытного игрока, который, во-первых, усилил бы игру команды, а во-вторых, своим примером помогал бы развиваться нашим игрокам, которые ещё набираются опыта. Патрик Миллер хорошо подходит по обоим критериям. У него отличное сочетание опыта, знаний и всех необходимых баскетболисту игровых качеств. Всё это сделает нас сильнее», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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