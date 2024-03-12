Игрок НБА Пол Джордж дал прогноз на бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс», играющий в Национальной баскетбольной ассоциации, Пол Джордж видит фаворитом в боксёрском поединке между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом легендарного Железного Майка.

«Я не буду болеть против Майка. Тайсон — один из тех парней, при виде имени которого вы сразу ставите на него. Моя поддержка будет на его стороне. Меня не волнует разница в возрасте между Майком и Джейком.

На самом деле Тайсон встретится в ринге с боксёром. Он не дерётся с парнем из ММА, он не дерётся с рестлером, он не дерётся с артистом, он дерётся с боксёром», — рассказал Джордж во время своего подкаста.

Напомним, боксёрский поединок между Тайсоном и Полом состоится 20 июля 2024 года.