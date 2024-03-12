Майк Мэлоун отреагировал на критику в адрес Йокича по поводу его плохой защиты

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун раздражён мнением многих поклонников баскетбола о том, что член его команды Никола Йокич является плохим игроком в обороне.

«Что становится утомительным, так это ситуация, когда люди критикуют защиту Николы, потому что они не видят в статистике, что ему в среднем удаётся делать три блок-шота за игру. Но если вы настоящий фанат баскетбола и посмотрите игры, вы увидите, что у него одни из лучших комбинаций в НБА. Возможно, он не самый атлетичный игрок, зато он будет самым умным. У него потрясающее мышление и отличные руки. Я действительно думаю, что он один из самых недооценённых защитников во всей лиге», — приводит слова Мэлоуна портал Clutch Points.