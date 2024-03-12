Леброн ответил на вопрос, кто сможет набрать 40 000 очков в НБА после него

Леброн Джеймс не смог сказать, кому из нынешних игроков под силу набрать 40 000 очков в НБА после него и побить этот рекорд.

«Я понятия не имею, кто сможет это сделать. Очевидно, что для этого вам нужно играть в баскетбол довольно долго и вам должна сопутствовать удача, чтобы не получать серьёзных травм. Вы должны заботиться о своём теле и полностью отдаваться на паркете. Очевидно, что в нашей лиге много отличных парней, которые могут забрасывать мяч, и если бы они оставались здоровыми и играли долго, то могли бы затмить меня или Карима.

Но нельзя говорить о том, что могло бы быть в таком случае. Поэтому я не могу сидеть здесь и говорить, кто бы это был в НБА сегодня. И потом, рекорды всегда должны переписываться. Вы никогда не можете сказать «никогда» ни о каком рекорде. В какой-то момент мы сказали, что рекорд по трипл-даблам, который установил Оскар Робертсон, никогда не будет побит, но Расселл Уэстбрук это сделал. Есть вещи, о которых вы не думаете, что это когда-то случится, но я думаю, что в течение многих лет люди говорили, что рекорд Карима никогда не будет побит, но я смог затмить его. Как я уже сказал, вам должно по-настоящему повезти и вы должны играть на высоком уровне в течение длительного времени. Посмотрим, что будет», — приводит слова Леброна портал Lakers Nation.