Управленец «Далласа» рассказал о старом конфликте Луки Дончича с одноклубником

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Майкл Финли рассказал о конфликте между Лукой Дончичем и Грантом Уильямсом, который случился на тренировке.

«Однажды во время тренировки член нашей команды, Грант Уильямс, решил, что хочет испытать характер Луки. Он чувствовал, что Лука не был полностью готов к той тренировке. Итак, вкратце, они играли в неформальный матч, и Уильямс критиковал Луку на протяжении всей игры. Наконец, Лука ему ответил: «‎Хорошо». Я могу заверить вас, что после этого Лука в одиночку набрал 26 очков. Спросите кого угодно, я этого не выдумываю. Счёт был 26:6. Он продемонстрировал все техники, от трёхочковых бросков до данков и флоатеров. Всё сам. Говорил ли Лука гадости в адрес Гранта? Нет», — приводит слова Финли портал Clutch Points.