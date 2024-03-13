Айзейя Томас категорично высказался по поводу своих взаимоотношений с Джорданом

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас рассказал о своих конфликтных взаимоотношениях с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом Майклом Джорданом.

«Можно ли спасти взаимоотношения с ним? Нет. Этот чувак появился на национальном телевидении и назвал меня мудаком. Тому, кто был к нему действительно добр. Пока он не извинится по национальному телевидению, разговора никакого не будет. Ты не можешь извиниться и организовать частный ужин, если ты публично опозорил меня», — сказал Томас в подкасте тяжелого форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

Ранее Томас признался, что ничего не знал о вражде с Джорданом: «О том, что у нас якобы была вражда с Джорданом, я не знал ничего до того, пока не вышел фильм «Последний танец». Я никого не ненавижу. Если брат придёт сюда, сядет сегодня и захочет честно поговорить — ключевое слово «честно» — я буду только рад».