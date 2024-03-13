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Айзея Томас: Дюрант приезжает и спасает баскетбольное наследие «Уорриорз»

Айзея Томас: Дюрант приезжает и спасает баскетбольное наследие «Уорриорз»
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Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас во время подкаста тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина рассказал о влиянии на «Голден Стэйт» Кевина Дюранта после своего перехода в калифорнийскую команду летом 2016 года.

«Вы ведёте в финале [2016 года] со счётом 3-1 против «Кливленд Кавальерс», одержав до этого в регулярке 73 победы при девяти поражениях, а затем проигрываете серию, что, вероятно, является одним из крупнейших провалов в истории финалов НБА. Кевин Дюрант приезжает тем летом и действительно спасает ваше баскетбольное наследие.

После этого вы выиграете два чемпионата. Династия «Голден Стэйт Уорриорз», которую внесут в Зал славы, укоренилась. Если бы Дюрант тем летом не приехал, вас, ребята, запомнили бы как проигравшую команду при показателе 73-9 [в регулярке] — всё ваше наследие было бы другим», — поделился Томас.

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