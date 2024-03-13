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О'Нил — о Леброне: он делает такие вещи, которые никто никогда не повторит

О'Нил — о Леброне: он делает такие вещи, которые никто никогда не повторит
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Прославленный бывший игрок НБА Шакил О'Нил поделился мыслями о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. По мнению О’Нила, в будущем многое из того, чего добился Джеймс, никто не сможет превзойти.

«Четыре кольца. Он определённо игрок Зала славы. Он преодолел отметку в 40 000 очков, и счёт идёт дальше. Он делает такие вещи, которые никто никогда не повторит. Он просто пытается добавить больше глав в свою книгу», — приводит слова Шакила Forbes.

Ранее в нынешнем сезоне Леброн преодолел отметку в 40 000 очков в рамках регулярных чемпионатов НБА. Джеймс стал первым игроком в истории лиги, у которого это получилось.

В этом сезоне Джеймс к настоящему моменту в среднем за матч набирает 25,1 очка, совершает 7,1 подбора и отдаёт восемь передач.

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