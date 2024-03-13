Шакил О'Нил предположил, в какой команде Леброн завершит карьеру

Прославленный бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил допустил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру в стане «озёрников».

«Вероятно, так и будет. Леброн — опытный автор, которому не нужно писать ещё одну книгу. Все его книги были романами и бестселлерами», — приводит слова О'Нила Forbes.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также в 2016 году, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

В этом сезоне Джеймс к настоящему моменту в среднем за матч набирает 25,1 очка, совершает 7,1 подбора и отдаёт восемь передач.