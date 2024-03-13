Брат суперзвезды НБА проведёт интервью с Джейком Полом

Старший брат тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо Таннасис возьмёт интервью у популярного блогера Джейка Пола, который также занимается боксом и смешанными единоборствами. Соответствующий анонс появился в подкасте баскетболиста.

Напомним, в начале января прошлого года стало известно, что Джейк прописал контракт с промоушеном PFL. Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам.

Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Что касается бокса, то на счету Пола десять боёв, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он одолел Райана Бурланда техническим нокаутом в первом раунде.