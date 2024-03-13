Стало известно, где продолжит карьеру Бартон, который так и не дебютировал за ЦСКА

Американский защитник Уилл Бартон продолжит карьеру в клубе «Гранада», выступающем в чемпионате Испании. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист и инсайдер Алессандро Луиджи Магги.

Напомним, в конце февраля этого года Бартон покинул московский ЦСКА, не сыграв за команду ни одного матча. К армейцам Уилл присоединился в январе нынешнего года. Сообщалось, что он не прошёл медицинскую комиссию.

Всю профессиональную карьеру Бартон выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где провёл 11 сезонов.

«Гранада» в настоящий момент занимает 15-е место из 18 в чемпионате Испании. На счету команды семь побед при 17 поражениях.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил, почему команда не вправе разглашать детали ухода Бартона.