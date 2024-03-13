Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Самары» Анзулович — о предстоящем матче с «Астаной»: у нас свои счёты

Главный тренер «Самары» Анзулович — о предстоящем матче с «Астаной»: у нас свои счёты
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче с «Астаной», который состоится в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Анзулович напомнил, что самарцы уже дважды проиграли «Астане» в нынешнем сезоне, а также высказался о сложностях команды из-за травм. Встреча пройдёт сегодня, 13 января, и начнётся в 18:30 мск.

«У нас есть свои счёты к «Астане»: мы уже дважды проиграли этому сопернику в нынешнем сезоне. Недавно «Астана» подписала ещё одного американца, у команды новый тренер, с которым я прежде не встречался, — и она немного поменяла систему игры. Мы, конечно, смотрели и анализировали последние матчи «Астаны» и постараемся быть тактически готовыми к завтрашнему матчу.

У нас же продолжаются проблемы с травмами: на неделе было всего восемь игроков на тренировке. Посмотрим завтра, кто будет играть. Но нам нужно показать больше старания, чем было в последнем матче с «Астаной», нужно показать качество, показать ту игру, которую мы хотим и которую отрабатываем на тренировках. И надеемся, что наша команда выйдет на уровень, необходимый для победы», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

Материалы по теме
Крутые изменения. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»
Крутые изменения. Рейтинг силы команд Единой лиги по версии «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android