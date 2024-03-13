Главный тренер «Самары» Анзулович — о предстоящем матче с «Астаной»: у нас свои счёты

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче с «Астаной», который состоится в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Анзулович напомнил, что самарцы уже дважды проиграли «Астане» в нынешнем сезоне, а также высказался о сложностях команды из-за травм. Встреча пройдёт сегодня, 13 января, и начнётся в 18:30 мск.

«У нас есть свои счёты к «Астане»: мы уже дважды проиграли этому сопернику в нынешнем сезоне. Недавно «Астана» подписала ещё одного американца, у команды новый тренер, с которым я прежде не встречался, — и она немного поменяла систему игры. Мы, конечно, смотрели и анализировали последние матчи «Астаны» и постараемся быть тактически готовыми к завтрашнему матчу.

У нас же продолжаются проблемы с травмами: на неделе было всего восемь игроков на тренировке. Посмотрим завтра, кто будет играть. Но нам нужно показать больше старания, чем было в последнем матче с «Астаной», нужно показать качество, показать ту игру, которую мы хотим и которую отрабатываем на тренировках. И надеемся, что наша команда выйдет на уровень, необходимый для победы», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».