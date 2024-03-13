Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма обозначил категоричную позицию по поводу возможности пропуска матчей в НБА

Вембаньяма обозначил категоричную позицию по поводу возможности пропуска матчей в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что хочет выходить на площадку как можно чаще. Напомним, со вступлением в силу нового коллективного соглашения в НБА появилось правило, согласно которому баскетболист должен принять участие минимум в 65 матчах для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки. Многие игроки отнеслись к нему критически.

«Выходить на паркет в оставшейся части сезона? Для меня это не вопрос. Насколько я этого хочу? Так же, как я хотел этого весь сезон. У меня есть обязательства перед своей командой», — приводит слова Вембаньямы San Antonio Express-News.

На данный момент французский центровой сыграл в 57 матчах «Спёрс» из 65. В этих встречах Виктор в среднем набирал 20,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Материалы по теме
Для Ларри Бёрда пропуск матчей был наказанием. Так почему жалуются современные игроки НБА?
Для Ларри Бёрда пропуск матчей был наказанием. Так почему жалуются современные игроки НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android