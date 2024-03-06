Для Ларри Бёрда пропуск матчей был наказанием. Так почему жалуются современные игроки?

Со вступлением в силу нового коллективного соглашения в НБА появилось инновационное правило. Чтобы претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона, игрок должен появиться на площадке как минимум в 65 матчах. Это так называемая «политика участия», которая является ответом лиги на растущую популярность лоад-менеджмента. Она должна повысить интерес к регулярному чемпионату, а вместе с этим и количество зрителей на стадионе и в телетрансляциях.

Всё это, конечно же, напрямую связано с финансовой составляющей. На матч можно продать больше билетов, если болельщик не волнуется о том, что его любимый игрок вдруг решит взять день отдыха. Тот же болельщик будет чаще включать телевизор, если его кумир будет регулярнее выходить на паркет. Ну а повышенные рейтинги, в свою очередь, позволят НБА подписать выгодное телевизионное соглашение в этом году. При этом все «связанные с баскетболом доходы» (мерчендайз, телеправа и билеты) всё-таки распределяются пополам между баскетболистами и владельцами франшиз. Так что новые правила идут на руку и тем, и другим. Так ведь?

Не совсем. И хотя многие игроки понимают, из каких соображений действует лига, не все поддерживают идею с введением «политики участия». Джейлен Браун из «Бостона», например, предложил снизить порог с 65 до 58 матчей, чем всколыхнул волну негодования. Когда парни, зарабатывающие десятки миллионов, не готовы отыграть и 80% регулярного сезона, это звучит неправильно. Однако это ещё не значит, что они просто обленились (или обнаглели).

Не стоит забывать, что индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки являются критерием для подписания супермаксимального контракта. Игроки, признанные MVP или DPOY, не получают денег напрямую (если подобный бонус не присутствует в их соглашении), зато получают право на «супермакс» и годичную зарплату в 35% от суммы потолка вместо 30%. И когда речь идёт о цифрах с семью нулями, 5% — это довольно много. Так, в нынешнем сезоне разница составила бы почти $ 7 млн. То есть, если спортсмен вдруг получит травму, в будущем она может обойтись ему в $ 7 млн. Насколько это справедливо, пусть каждый решает сам.

И MVP — это ещё ладно. В истории было всего пять случаев, когда обладатели этой награды отыграли менее 65 встреч за сезон. А вот символические сборные — уже другой разговор. Только с 2020 года туда 12 раз попадали игроки, которые не провели и 60 матчей. Существуй политика участия с того момента, даже у Леброна Джеймса было бы на три номинации меньше.

Но подобная проблема актуальна только для современной НБА. Во времена, когда лоад-менеджмента не существовало (до 2010-х), звёзды не думали о том, что играют слишком много. Возьмите любую эпоху. 90-е? Майкл Джордан провёл девять полных сезонов в лиге, включая свой заключительный в 39 лет. 80-е? В возрасте с 31 по 41 год Карим Абдул-Джаббар ни разу не пропустил более восьми матчей за чемпионат. 70-е? В свой последний год в НБА 36-летний Уилт Чемберлен был одним из 23 игроков, которые приняли участие во всех 82 встречах.

Ещё одним примером упорной работы является легендарный Ларри Бёрд. Он получил серьёзное повреждение спины в 1985 году, однако реальной проблемой это стало только в 1988-м. Тем не менее карьера форварда в «Бостоне» продлилась до 1992-го, и на этом отрезке он успел трижды съездить на Матч всех звёзд и даже стать олимпийским чемпионом — пускай и не без помощи стероидных уколов и обезболивающих.

Однако его история совсем не предполагает, что баскетболисты должны рисковать здоровьем ради чего бы то ни было. Бёрд всегда был настоящим профессионалом своего дела. До того как его настигли последствия травмы, он появился на площадке в 711 из 738 возможных матчей. При этом Ларри приезжал на арену за два часа до начала встречи и тренировался один. Каждый день он исполнял по 500 джамп-шотов и 100 штрафных. И самоотдача, которой можно только позавидовать, в итоге принесла свои плоды.

«У меня есть теория. Если всё время выкладываться на 100%, то в конце концов всё получится», — говорил Ларри. Он впахивал ради одной единственной цели — стать лучше. Бёрд любил баскетбол, любил соревноваться и побеждать. Так уж вышло, что за это ему платили приличные деньги, и к своей работе Легенда Ларри подходил особенно серьёзно.

Ларри Бёрд член Зала славы баскетбола, трёхкратный чемпион НБА «У меня была одна особенность, которой нет у многих, — играть каждый вечер. Я выкладывался каждый вечер. Я хорошо понимал, что «Селтикс» платят мне за победу в баскетбольных матчах. Это была моя работа — выигрывать баскетбольные матчи. Поэтому каждый раз, когда выходил на площадку, чувствовал, что должен побеждать, чтобы сделать их счастливыми. Единственное, что могу сказать — я отдавал всего себя. За это пришлось заплатить кучей травм, но я выкладывался каждый вечер: на тренировках, в игре. И это сделало меня лучше. К тому же я играл против лучших в мире. Это то, ради чего всё и было».

Даже 40 лет назад стремление Бёрда играть и приносить пользу было чем-то удивительным. В 80-е ныне покойный Ред Ауэрбах, который был президентом «Бостона» все 12 лет, что именитый игрок провёл в этой команде, рассказывал: «Если бы я хотел наказать его, то не стал бы его штрафовать. Я могу оштрафовать его на любую сумму, и он ничего не скажет. Если бы я действительно хотел наказать его, то сказал бы, что он не будет играть в ближайших нескольких матчах. Это худшее, что вы могли сделать с Ларри».

Вернёмся в наши дни. Сейчас в НБА присутствует довольно много звёзд, которые слишком комфортно устроились и потому не обладают подобным менталитетом. Кого-то испортили большие деньги, кого-то — эго. Конечно, остаются те, кто усердно работает на благо своей команды, выкладывается по полной и готов трудиться ради достижения своих целей. Но для таких игроков отыграть 65 матчей за сезон — не проблема, как и остаться без наград по его итогам в случае травмы.

Может быть, поколение баскетболистов, для которых правило 65 встреч не будет чем-то из ряда вон выходящим, переймëт мышление легенд прошлого и будет со всей серьёзностью подходить к своей работе. По словам комиссионера Адама Сильвера, нововведение уже даёт результат — а это означает, что его отмены ждать не стоит. Но чтобы по-настоящему оценить, как оно работает, лиге всё же потребуется куда больше, чем один сезон.