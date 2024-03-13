Стефен Карри высказался о звезде женского баскетбола США, установившей рекорд NCAA

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал выдающееся достижение звёздной баскетболистки студенческой лиги Кэйтлин Кларк. Ранее стало известно, что спортсменка обогнала Карри, а также Дариуса Макги, выступающего в Лиге развития НБА, по количеству трёхочковых за один сезон без разделения на мужской и женский баскетбол. Недавно в её активе стало 164 броска из-за дуги. Достижение Стефена — 162 трёхочковых в сезоне-2007/2008, у Дариуса их также было 162 в прошлом сезоне.

«Я наблюдал за ней и понимал, насколько она сильна на площадке. Самое интересное – то, как она играет. Дальность и уровень сложности её бросков, очевидно, очень близок к тому, как действую я сам. Её способность бросать и есть её суперсила. Но при этом остальная часть её игры столь же отточена», — сказал Карри в эфире CBS Morning.