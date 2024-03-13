Портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА, Леброн — вне списка

Портал The Ringer представил ежегодный список 100 лучших игроков НБА в сезоне-2023/2024. В него входят игроки, оказывающие наибольшее влияние на лигу в ходе сезона. Стоит отметить, что рейтинг постоянно меняется в зависимости от игры и достижений спортсменов. На данный момент первое место в списке занимает лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. При этом лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в топ-10 не вошёл и сейчас занимает 12-е место. Примечательно, что на 11-м месте его товарищ по команде Энтони Дэвис.
Топ-10 лучших игроков НБА в сезоне-2023/2024 на данный момент по версии The Ringer:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
6. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
8. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
10. Девин Букер («Финикс Санз»).