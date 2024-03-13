Портал The Ringer представил топ-10 лучших игроков НБА, Леброн — вне списка

Портал The Ringer представил ежегодный список 100 лучших игроков НБА в сезоне-2023/2024. В него входят игроки, оказывающие наибольшее влияние на лигу в ходе сезона. Стоит отметить, что рейтинг постоянно меняется в зависимости от игры и достижений спортсменов. На данный момент первое место в списке занимает лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. При этом лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в топ-10 не вошёл и сейчас занимает 12-е место. Примечательно, что на 11-м месте его товарищ по команде Энтони Дэвис.

Топ-10 лучших игроков НБА в сезоне-2023/2024 на данный момент по версии The Ringer:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

6. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

8. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

9. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

10. Девин Букер («Финикс Санз»).