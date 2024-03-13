«У Адама Сильвера кризис». Журналист высказался об актуальных проблемах в НБА

Журналист ESPN Тони Корнхайзер высказал мнение, что НБА необходимо пресечь в зародыше комментарии, подобные тем, что недавно позволил себе центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер.

Напомним, Гобер критически высказался в адрес судей после матча регулярного сезона с «Кливленд Кавальерс» (104:113 ОТ), а во время игры продемонстрировал жест, означающий, что судьи матча были подкуплены. Позже лига оштрафовала Гобера на $ 100 тыс.

«Полагаю, у Адама Сильвера сейчас кризис. Гобер заявил, что он берёт деньги. Кто-то может сказать, что он шутит. Но он всё-таки это сказал. Так что ему следует убедиться, что общественность не думает, что Гобер прав. Я не уверен, что штрафа достаточно», — сказал Корнхайзер в эфире Pardon the Interruption.