Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У Адама Сильвера кризис». Журналист высказался об актуальных проблемах в НБА

«У Адама Сильвера кризис». Журналист высказался об актуальных проблемах в НБА
Комментарии

Журналист ESPN Тони Корнхайзер высказал мнение, что НБА необходимо пресечь в зародыше комментарии, подобные тем, что недавно позволил себе центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер.

Напомним, Гобер критически высказался в адрес судей после матча регулярного сезона с «Кливленд Кавальерс» (104:113 ОТ), а во время игры продемонстрировал жест, означающий, что судьи матча были подкуплены. Позже лига оштрафовала Гобера на $ 100 тыс.

«Полагаю, у Адама Сильвера сейчас кризис. Гобер заявил, что он берёт деньги. Кто-то может сказать, что он шутит. Но он всё-таки это сказал. Так что ему следует убедиться, что общественность не думает, что Гобер прав. Я не уверен, что штрафа достаточно», — сказал Корнхайзер в эфире Pardon the Interruption.

Сейчас читают:
Руди Гобер получил штраф от НБА в размере $ 100 тысяч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android