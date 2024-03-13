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Шакил О′Нил показал фото с «величайшим баскетболистом всех времён»

Шакил О′Нил показал фото с «величайшим баскетболистом всех времён»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотоколлаж с «величайшими игроками всех времён» из различных видов спорта.

В качестве величайшего баскетболиста в истории на снимке представлен лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Фото: Из социальных сетей Шакила О'Нила

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту в среднем за матч набирает 25,1 очка, совершает 7,1 подбора и отдаёт восемь результативных передач.

Джеймс принял участие в 57 матчах. Он является четырёхкратным чемпионом НБА, 20 раз принимал участие в Матчах всех звёзд лиги, четыре раза становился самым ценным игроком НБА, а также четырежды признавался MVP финала.

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