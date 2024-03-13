Не так давно прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас высказался на тему конфликта с легендой лиги Майклом Джорданом. Отвечая на вопрос по поводу взаимоотношений с Джорданом, Томас заявил, что спасти их не получится, пока Майкл не принесёт ему публичных извинений за то, что однажды назвал его «мудаком», выступая на национальном телевидении.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Должен ли Майкл Джордан извиниться перед Айзеей Томасом?»

Отметим, что после выхода сериала «Последний танец» претензии к Джордану предъявляли некоторые другие игроки, в частности его бывший товарищ по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен.