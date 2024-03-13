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Родни Макгрудер покинул «Олимпию Милан» по личным причинам

Родни Макгрудер покинул «Олимпию Милан» по личным причинам
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32-летний американский защитник Родни Макгрудер покинул «Олимпию Милан». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Родни Макгрудеру было немедленно предоставлено разрешение вернуться в Соединённые Штаты по личным причинам. Клуб высоко оценил его профессионализм и вклад в развитие команды. «Олимпия Милан» желает ему всего наилучшего в будущем», – говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, Макгрудер присоединился к миланской команде в январе. В семи матчах Евролиги он набирал в среднем 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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Ранее стало известно, что защитник «Олимпии Милан» Билли Бэрон отправляется в США, где ему проведут ещё одну операцию на правом локте, он пропустит остаток сезона Евролиги.

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