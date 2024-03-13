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Новичок «Локомотива» Миллер назвал свои сильные стороны

Новичок «Локомотива» Миллер назвал свои сильные стороны
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Американский легионер «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер прокомментировал свой переход в российскую команду. Последним клубом защитника стал австралийский «Кэрнс Тайпанс».

Фото: Getty Images

«Локо» — большой и великий клуб, я хочу помочь ему одержать победы. Я достаточно знаю о клубе, даже играл против «Локо» пару раз в своей карьере. С моим приездом команда получит жёсткого, матёрого баскетболиста, который может влиять на игру различными способами — набором очков, взаимодействием с партнёрами, надёжной защитой, своей энергией и лидерскими качествами. Я хочу приехать и как можно быстрее влиться в команду, добавить своим появлением к тому успешному, что уже есть, требуемое и недостающее», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Миллер — обладатель Кубка Европы в составе израильского «Ирони» (2021). Также он играл в национальных чемпионатах Германии, Франции, Турции, Сербии и Литвы.

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