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Вембаньяма прокомментировал реакцию игроков «Уорриорз» на данк Джексон-Дэвиса

Вембаньяма прокомментировал реакцию игроков «Уорриорз» на данк Джексон-Дэвиса
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мыслями о данке форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Трэйса Джексон-Дэвиса во время матча их команд. Автором эффектного броска Джексон-Дэвис стал, несмотря на сопротивление Вембаньямы. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, ярко отпраздновали данк одноклубника.

«Когда кто-то хорошо играет против меня, это делает соперников очень счастливыми. Оглядываясь назад, я считаю это комплиментом. Но на площадке я думаю не об этом», – приводит слова Вембаньямы Eurohoops.

Напомним, матч между «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» завершился со счётом 112:102 в пользу подопечных Стива Керра.

Ранее Виктор Вембаньяма высказался о Джексон-Дэвисе, сделавшем данк через него.

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