Анзулович — о победе над «Астаной»: серьёзная команда не может так играть

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался о прошедшем матче с «Астаной», который 13 марта состоялся в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра закончилась победой самарской команды со счётом 84:63.

«Поздравляю нашу команду. Очень хорошие три четверти. Но вторая четверть – серьёзная команда не может так играть. И я знаю, почему так случилось. Вчера первую тренировку за три недели провёл Кулагин, первую тренировку после матча с МБА провёл Платонов, вчера не тренировался Умрихин, Загорац после травмы… Когда физическая подготовка у всех разная – очень тяжело держать ритм все 40 минут. Но я доволен, как мы играли остальные три четверти. Так и нужно играть весь матч! В большом перерыве нам нужно было сделать перезагрузку в головах. За первую четверть мы не допустили ни одной потери, во второй – шесть потерь. Тяжело играть с таким количеством ошибок. Мы тотально потеряли ритм игры. Но в третьей четверти команда вновь начала работать всерьёз, как и было нужно», – приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги.