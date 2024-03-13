Тренер «Астаны» Такианос прокомментировал поражение от «Самары»

Главный тренер «Астаны» Фотис Такианос высказался о гостевом поражении от «Самары» в Единой лиге.

«Это была очень жёсткая и тяжёлая игра для нас. Мы начали её с недостаточной концентрацией в защите – и пропустили в первой четверти 31 очко. Но затем добавили в защитной работе, меняли различные типы защиты – и догнали хозяев. Во второй половине сказалось то, что два основных наших игрока не смогли продолжить матч: Дэвис из-за травмы спины, а Джонсон – из-за перебора фолов. Из-за этого мы не смогли навязать сопернику борьбу, особенно с тем уровнем агрессии, который навязала нам «Самара». При этом отмечу, что уже второй матч свои шансы получают казахстанские игроки – и они показывают очень хороший уровень», – приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги.

Напомним, 13 марта состоялся очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Самара» (Россия) и «Астана» (Казахстан). Игра прошла в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Встречу обслуживали судьи Алексей Давыдов (Москва), Артём Лаврухин (Москва), Иван Бахтеев (Калуга). Игра началась в 18:30 по московскому времени. Она завершилась победой «Самары» со счётом 84:63.