Викторов и Щербак прокомментировали результат матча «Самара» — «Астана»

Защитник «Самары» Иван Викторов оценил победу команды в матче с «Астаной».

«В первую очередь хотел бы отметить поддержку болельщиков: их было слышно на протяжении всего матча. Мы знали, чего хотели — и болельщики поддерживали нас в каждом эпизоде. Это придало нам ещё больше энергии, что и вылилось в такой результат», – приводит слова Викторова официальный сайт БК «Самара».

Форвард «Астаны» Вадим Щербак, в свою очередь, прокомментировал поражение от самарского клуба.

«Игра сразу же пошла не по плану. Тренер дал нам установку — но мы её не очень хорошо выполнили. Во второй четверти игра вроде бы наладилась, и в защите, и в нападении, мы сократили разницу, даже догнали «Самару». Но в третьей опять провались и просто ужасно закончили игру», – приводит слова Щербака официальный сайт БК «Самара».

Напомним, 13 марта состоялся очередной матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Самара» (Россия) и «Астана» (Казахстан). Игра прошла в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого. Игра началась в 18:30 по московскому времени. Она завершилась победой «Самары» со счётом 84:63.