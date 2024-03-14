Шакил О′Нил: я не слышал, чтобы кто-то из игроков боялся Леброна, как Джордана и Брайанта

Прославленный бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О′Нил заявил, что не слышал о том, чтобы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса боялись другие игроки.

«Я слышал, как игроки, в том числе и я сам, говорили: «Я боюсь Майкла Джордана». Я слышал, как игроки поколения Марио Чалмерса говорили, что боятся Коби Брайанта. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то из игроков говорил, что боится Леброна», – сказал Шакил О′Нил на своём YouTube-канале.

Леброн выступает в «Лос-Анджелесе» с 2018 года. Вместе с «Лейкерс» он стал чемпионом НБА в 2020 году. Помимо титула с «Лейкерс», завоёвывал чемпионство в 2012 и 2013 годах, когда играл за «Майами Хит», а также в 2016 году, когда вернулся в «Кливленд Кавальерс».

В этом сезоне Джеймс к настоящему моменту в среднем за матч набирает 25,1 очка, совершает 7,1 подбора и отдаёт восемь передач.