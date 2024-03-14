Шакил О’Нил заявил, что и в 52 года мог бы набирать 12 очков за игру

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил сказал, что и в 42 года, и даже сейчас, в свои 52, он мог бы отрабатывать контракт центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера, набирая в среднем 12 очков и делая восемь подборов за игру.

«Если бы мне было 42, я бы зарабатывал деньги Руди Гобера. 12 очков и восемь подборов? Я мог бы сделать это прямо сейчас… В среднем 12 очков! Зарабатывая $ 250 млн», — сказал О’Нил в эфире своего подкаста.

Последний сезон в игровой карьере звезды был 2010/2011. О’Нил провёл его в «Бостон Селтикс». В возрасте 38 лет он сыграл 37 матчей и имел такую статистику: в среднем 9,2 очка за игру, 4,8 подбора.

Гобер является одним из лидеров «Тимбервулвз». В текущем сезоне он провёл 63 игры, набирая в среднем 13,7 очка за матч и делая 12,9 подбора.