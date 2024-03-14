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На матч НБА продавались билеты по очень низкой стоимости

На матч НБА продавались билеты по очень низкой стоимости
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На матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» с «Шарлотт Хорнетс» продавались билеты по очень низкой стоимости.

На игру НБА можно было приобрести билет за $ 2.

«Шарлотт» на выезде обыграл «Мемфис» со счётом 110:98. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «шершней» Майлз Бриджес, который набрал 27 очков, шесть подборов и отдал шесть результативных передач. В составе «Мемфиса» отличился 19-летний форвард Грегори Джексон, набравший 26 очков и четыре подбора.

На данный момент «Шарлотт» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 победами и 49 поражениями в активе. «Мемфис» же расположился на 13-й строчке Западной конференции.

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