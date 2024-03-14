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Бывший игрок НБА забросил все штрафные броски в Евролиге

Разыгрывающий греческого «Олимпиакоса» Кендрик Нанн, ранее выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации, не промахивается с линии штрафной в регулярном чемпионате Евролиги.

Американец Нанн забросил все 47 штрафных бросков в этом сезоне европейского баскетбольного турнира и имеет 100% реализацию.

На данный момент «Панатинаикос» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь мадридскому «Реалу» и каталонской «Барселоне». Команда из Афин победила в 18 матчах при 10 поражениях.

Напомним, в прошлом сезоне Нанн выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Вашингтон Уизардс».

Сегодня, 14 марта, «Панатинаикос» на выезде сыграет с греческим «Олимпиакосом» в Евролиге. Ранее в сезоне баскетболисты «Панатинаикоса» уступили извечному сопернику в овертайме со счётом 78:88.