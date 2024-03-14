Майк Джеймс дал прогноз на то, кто выйдет в «Финал четырёх» Евролиги

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Монако» Майк Джеймс сделал прогноз на то, какие команды выйдут в «Финал четырёх» Евролиги.

«Я знаю, что сейчас «Реал» играет плохо, и они проиграли три матча подряд. Но это все ещё «Реал».

Мы («Монако») играем отлично и в последнее время мы добились невероятного успеха, обыграв несколько шикарных команд.

Я видел, как «Барселона» играла с другими командами, и она выглядела потрясающе. «Барселона» может быть в топ-4 только потому, что у них много ветеранов. Они хорошо играют вместе, они демонстрируют хороший стиль баскетбола.

В принципе, «Панатинаикос» хорошо играют с тех пор, как туда попал Кендрик Нанн. Они играют в обороне, жестко и вместе. Прямо сейчас они находятся в отличном ритме, бережно относятся к мячу, обыгрывают соперников, создают открытые броски и хорошо играют как единое целое», – приводит слова Джеймса Basket News.