Метта Уорлд Пис вспомнил первую игру против Леброна Джеймса

Экс-баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Метта Сэндифорд-Артест поделился воспоминанием о первой встрече на паркете с звездой НБА — Леброном Джеймсом.

«Леброн пришёл в лигу. Первая игра в Индиане, и я был так зол — он набрал против меня 25 очков. Затем Джеймс подошёл к болельщикам и сказал: «Это ваш лучший защитник?» Я услышал это и пришёл в ярость», — сказал Уорлд Пис на шоу The Shop.

Напомним, в марте этого года лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс набрал 40 000 очков и стал абсолютным рекордсменом НБА, став первым баскетболистом в истории, кому удалось достичь такого результата.

Сейчас «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, имея 36 побед и 31 поражение после 67 игр.