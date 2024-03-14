Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Ховентуд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Метта Уорлд Пис вспомнил первую игру против Леброна Джеймса

Метта Уорлд Пис вспомнил первую игру против Леброна Джеймса
Комментарии

Экс-баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Метта Сэндифорд-Артест поделился воспоминанием о первой встрече на паркете с звездой НБА — Леброном Джеймсом.

«Леброн пришёл в лигу. Первая игра в Индиане, и я был так зол — он набрал против меня 25 очков. Затем Джеймс подошёл к болельщикам и сказал: «Это ваш лучший защитник?» Я услышал это и пришёл в ярость», — сказал Уорлд Пис на шоу The Shop.

Напомним, в марте этого года лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс набрал 40 000 очков и стал абсолютным рекордсменом НБА, став первым баскетболистом в истории, кому удалось достичь такого результата.

Сейчас «Лейкерс» занимают девятое место в Западной конференции, имея 36 побед и 31 поражение после 67 игр.

Материалы по теме
Шакил О′Нил: я не слышал, чтобы кто-то из игроков боялся Леброна, как Джордана и Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android